POL-PPRP: Nachtrag zu polizeilichem Einsatz in Germersheim

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Ein 48-jähriger Mann aus Ludwigshafen steht im Verdacht am Dienstagnachmittag, 29.08.2023, gegen 15:30 Uhr eine andere Person auf dem Parkplatz eines in der Kopernikusstraße in Ludwigshafen ansässigen Supermarktes belästigt zu haben. Nach Erstmitteilung durch den Filialleiter wurde er durch einen Kunden auf den 48-Jährigen aufmerksam gemacht, da dieser sich im Bereich des Parkplatzes temporär entblößt hatte. Die umgehend ...

