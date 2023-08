POL-MG: Einbruch in Kindertagesstätte

Mönchengladbach (ots) - Zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) und ein Kind (13 Jahre) sind tatverdächtig, am Mittwoch, 16. August, gegen 2 Uhr in einen Kiosk an der Bozener Straße eingebrochen zu sein. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten mehrere Flaschen Alkohol. Die eingesetzten Beamten griffen einen Tatverdächtigen an der Kreuzung ...

