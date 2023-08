Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfälle im Stadtgebiet: Vier schwerverletzte Fahrradfahrer

Mönchengladbach (ots)

Im Verlauf des Dienstags, 15. August, ist es zu mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Fahrrad- oder Pedelecfahrenden im Mönchengladbacher Stadtgebiet gekommen. Vier Menschen mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen von Rettungswagenteams in Krankenhäuser gebracht werden.

Ein 65-jähriger Autofahrer befuhr gegen 8.15 Uhr die Karlstraße in Richtung Duvenstraße. An der Kreuzung beabsichtigte er nach rechts in die Ruhrfelder Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem querenden 23-jährigen Pedelecfahrer, der von der Duvenstraße kommend in Richtung Karlstraße fuhr. Rettungswagenteams brachten beide Unfallbeteiligte in Krankenhäuser. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt.

Ein 40-jähriger Pedelecfahrer kam ohne Fremdeinwirkung gegen 12.40 Uhr am Kreisverkehr Peter-Krall-Straße/ Volksbadstraße zu Fall. Nach eigener Aussage habe er beabsichtigt, den Kreisverkehr kurz vor der zweiten Ausfahrt in Richtung Volksbadstraße/ Korschenbroicher Straße zu verlassen. Dazu habe er zwischen zwei Sperrpfosten durchfahren wollen. Mit dem rechten Lenkerende touchierte er einen der Sperrpfosten und stürzte.

Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr gegen 15.20 Uhr aus dem Parkhaus an der Dahlener Straße heraus, als er beim Anfahren mit einem von rechts aus Richtung Mittelstraße kommenden 36-jährigen Pedelecfahrer zusammenstieß. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Auf der Brucknerallee in Richtung Richard-Wagner-Straße fuhr ein 57-Jähriger um 22.43 Uhr nach eigener Aussage über eine Kabelbrücke. Er geriet ins Schleudern und stürzte. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. (cr)

