POL-PPRP: Mit Falschgeld betrogen

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (30.08.2023), gegen 13:50 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer auf ein stehendes Fahrschulauto auf, welches an der Bruchwiesenstraße/Auffahrt B37 angehalten hatte. Sowohl der Fahrschüler als auch der Fahrlehrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

