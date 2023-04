POL-NMS: 230414-2-pdnms Radfahren - aber sicher !, Neumünster

Neumünster (ots) - Neumünster/Am 12.04.2023 um 17.31 Uhr erhielt eine Zivilstreife der Polizei einen Hinweis auf eine Person, die mit Marihuana handeln soll. Die Person ging zu diesem Zeitpunkt auf der Kieler Straße in Richtung Innenstadt von Neumünster. Als die Person bemerkte, dass sich die Beamten in Zivil in ...

mehr