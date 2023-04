Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230413-1-pdnms Festnahme nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 12.04.2023 um 17.31 Uhr erhielt eine Zivilstreife der Polizei einen Hinweis auf eine Person, die mit Marihuana handeln soll. Die Person ging zu diesem Zeitpunkt auf der Kieler Straße in Richtung Innenstadt von Neumünster. Als die Person bemerkte, dass sich die Beamten in Zivil in seine Richtung bewegten, ergriff er die Flucht. Schließlich konnte er in der Straße Esplanade gestellt werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Bei der Durchsuchung des 32 Jahre alten Mannes aus Neumünster konnten zwei Dutzend Plastikbeutel gefüllt mit Marihuana in seiner Kleidung gefunden werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde er wieder entlassen. Der 32-jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

