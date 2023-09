POL-LG: ++ Rauchentwicklung im Altenheim - zehn Personen leicht verletzt - Brötchentüte in Mikrowelle als Ursache ++ Pkw kollidieren - zwei Verletzte - 20.000 Euro Sachschaden ++ Werkzeuge aus ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 26.09.2023 ++

Lüneburg

Reppenstedt - Rauchentwicklung im Altenheim - zehn Personen leicht verletzt - Brötchentüte in Mikrowelle als Ursache

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einem Altenheim im Eschenweg kam es in den Morgenstunden des 26.09.23 in Reppenstedt. Eine Brandmeldeanlage hatte gegen 10:50 Uhr ausgelöst, da es zu einer starken Rauchentwicklung in der Einrichtung mit gut 80 Bewohnern gekommen war. Das Pflegepersonal sowie die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich mehrere Personen. Insgesamt zehn Personen (fünf Personen vom Pflegepersonal sowie fünf Bewohner) erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Bewohner wurden vorsorglich ins Klinikum zur Beobachtung gebracht. Ursächlich für die Rauchentwicklung war eine Brötchentüte in einer angeschalteten Mikrowelle.

Lüneburg - Pkw kollidieren - zwei Verletzte - 20.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Abendstunden des 25.09.23 Vor dem Bardowicker Tore - Ecke Moldenweg. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo hatte kurz vor 24:00 Uhr vom Moldenweg kommend einen Pkw Citroen einer 44-Jährigen, die stadtauswärts auf der Bardowicker Straße unterwegs war, übersehen. Beide Fahrer*innen erlitten leichte Verletzungen; wurde jedoch vorsorglich mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Lüneburg - Werkzeuge aus Transportfahrzeugen geklaut

Zwei weitere Aufbrüche und Werkzeugdiebstähle aus Transportfahrzeugen wurden bei der Polizei im Verlauf des 25.09.23 zur Anzeige gebracht. Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. Und 25.09.23 wurden dabei zwei Auf der Höhe bzw. in der Stöteroggestraße abgestellten Transporter VW Crafter und Daimler Vito gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten verschiedene Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, so dass ein Sachschaden von gut 6.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld, Schmuck, Alkoholika und Laptop mitgenommen

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Hinter der Saline brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. und 25.09.23 ein. Die Täter hatten auf den Schließmechanismus der Wohnungstür eingewirkt und u.a. Bargeld, Schmuck, Alkoholika, Medikamente und ein Laptop mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "geklaut" - Jugendliche greift gleich zweimal zu

Auf jeweils Kosmetika hatte es eine 17-Jährige in den frühen Nachmittagsstunden des 25.09.23 bei zwei Drogeriemärkten in der Grapengießerstraße abgesehen. Gegen 14:10 Uhr ließ die junge Frau aus Lüneburg beim ersten Markt erfolgreich Kosmetika mitgehen; gut zehn Minuten später wurde sie beim zweiten Geschäft durch einen Ladendetektiv beim Diebstahl von weiteren Kosmetikartikeln ertappt. Dabei flog auch der erste Diebstahl auf. Die Waren hatten insgesamt einen Wert von gut 120 Euro. Das Mädchen erwartet nun entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - Einbruchsversuche in Gartenlauben

In insgesamt drei Gartenlauben versuchten Unbekannte im Kleingartenverein Krähensaal in der Stöteroggestraße im Zeitraum vom 24. auf den 25.09.23 einzubrechen. Dabei nutzte der Täter vermutlich einen sog. Kuhfuß als Werkzeug. Bei einer Laube hatte der Unbekannte Erfolg, gelangte in die Laube, konnte jedoch nichts mitnehmen. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Rüttelplatte(n) von Baustelle(n) mitgenommen

Eine Rüttelplatte im Wert von einigen tausend Euro transportierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. Und 25.09.23 von einer Baustelle in der Leipziger Straße. Die Platte wurde dabei aus der Schaufel eines Baggers herausgezogen, wobei der Bagger auch beschädigt wurde. Parallel wurde am Wochenende auch eine weitere Rüttelplatte von einer Baustelle in der Anna-Vogeley-Straße abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, Plate - in Wohnhaus geschlichen - Schmuck und Bargeld mitgenommen

In ein Wohnhaus in Plate schlich sich ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 25.09.23 vermutlich gegen 15:45 Uhr. Der Unbekannte gelangte durch eine unverschlossene Haustür ins Gebäude und konnte Bargeld sowie zwei Ringe mitnehmen. Danach verschwand der Einschleichdieb. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Soltendieck, OT. Varbitz - Handtasche aus Pkw mitgenommen - Heckscheibe zerstört

Die Heckscheibe eines Stummelberg abgestellten Pkw Nissan Micra schlugen Unbekannte im Verlauf des 25.09.23 ein. Die Täter griffen sich u.a. eine Handtasche. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 25.09.23 in der Nordallee. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest, so dass eine Blutentnahme bei dem Uelzener im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst wurde.

Uelzen - Polizeibeamte beleidigt und bespuckt - Strafverfahren eingeleitet

Wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen nach einem Vorfall in den frühen Nachmittagsstunden des 25.09.23 in der Bahnhofstraße. Der Uelzener hatte gegen 14:45 Uhr eine Polizeibeamtin unvermittelt in der Fußgängerzone erst angeschrien, sie beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den bereits polizeilich bekannten 32-Jährigen eingeleitet.

Uelzen - Außenspiegel von geparktem Pkw beschädigt

Den Außenspiegel eines in der Schillerstraße abgestellten Pkw Audi A6 beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 24. auf den 25.09.23. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen

