POL-LG: ++ beim Fahrraddiebstahl ertappt - weitere Fahrräder bei dem Mann sichergestellt - in Gewahrsam genommen ++ Eigentümer von sichergestelltem Fahrrad gesucht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.09.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - beim Fahrraddiebstahl ertappt - weitere Fahrräder bei dem Mann sichergestellt - in Gewahrsam genommen

Einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 23-Jährigen aus Lüneburger ertappte ein 28-Jähriger in den späten Abendstunden des 28.09.23 einer Unterkunft im Ochtmisser Kirchsteig. Der 28-Jährige konnte dem Mann gegen 22:45 Uhr nach kurzer Verfolgung das Fahrrad wieder abnehmen. Alarmierte Polizeibeamte können in der Folge den 23-Jährigen festhalten und in seinem Umfeld weitere Fahrräder feststellen, die als gestohlen "einliegen". Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Noch in der Nacht wurde der 23-Jährige bei einem weiteren Fahrraddiebstahl in der Stresemannstraße auf frischer Tat ertappt. Der 23-Jährige versuchte gegen 02:30 Uhr zu flüchten, konnte jedoch durch die Polizeibeamten gestellt werden. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein Bei der Ratsmühle angeschlossenes Pedelec Gazelle stahlne Unbekannte im Verlauf des 28.09.23. Die Täter hatten ein Schloss durchtrennen können. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Künsche - Eigentümer von sichergestelltem Fahrrad gesucht

Derzeit sucht die Polizei Lüchow nach dem Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes. Im Rahmen eines Einsatzes bezüglich einer Trunkenheitsfahrt auf diesem Fahrrad am 09.09.2023 im Bereich Künsche wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer keinen Eigentumsnachweis für das schwarze Fahrrad der Marke Stevens (Modell: Taniwha) besaß. Neben der Trunkenheitsfahrt war der 29-Jährige zudem häufiger aufgrund von Einschleichdiebstählen in Wohnhäusern in Erscheinung getreten. Das Fahrrad wurde aus diesem Grund sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Möglicherweise stammt das Fahrrad aus einem Diebstahl oder einem Einbruch in der Vergangenheit.

Meldung bitte an, Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220.

Hinweise ihrer Polizei in Bezug auf Einschleichdiebstähle:

Auch bei kurzem Verlassen des Hauses nutzen Diebe die Gelegenheit, um sich durch offenstehende oder nicht abgeschlossene Türen unbemerkt ins Haus zu schleichen. Die Täter haben es in der Regel auf leicht zu transportierende Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck abgesehen. Daher: Verschließen sie Haustüren und auch Nebeneingangstüren.

Uelzen

Uelzen - Pkw-Tür geöffnet - E-Scooter-Fahrerin übersehen - Frau nach Sturz schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Fahrer eines E-Scooter nach einem Sturz in den Mittagsstunden des 28.09.23 Am Funkturm. Eine 59 Jahre alte Beifahrerin eines VW Kastenwagens hatte bereits in einer Parklücke stehend gegen 12:30 Uhr die Beifahrertür geöffnet und die Scooter-Fahrer auf dem Gehweg übersehen. Die 51-Jährige kollidierte mit der Tür und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüder - Zigarettenautomaten vom Ständer demontiert

Vermutlich mit einer "Flex" demontierten Unbekannte in der Nacht zum 28.09.23 einen in der Bahnhofstraße installierten Zigarettenautomaten vom dazugehörigen Metallprofilständer. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Gürteltasche aus Fahrradkorb mitgenommen

Einen günstigen Augenblick nutzte ein Unbekannter in den Morgenstunden des 28.09.23 am Einkaufzentrum in der Bahnhofstraße. Der Dieb griff sich gegen 11:00 Uhr in einem unbeobachteten Augenblick aus dem Fahrradkorb eines 62 eine Gürteltasche mit Papieren und Bargeld und verschwand damit. Es entstand ein Schaden von gut 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

