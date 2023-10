Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30.09.-01.10.23 ++

Lüneburg

Barum - Wohnwagen brennt

Zu einem Brand eines Wohnwagens auf dem Campingplatz kam es in den Abendstunden des 30.09.23. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der nicht mehr zugelassene Wohnwagen bzw. Inventar gegen 21:45 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Einen in Ochtmissen in der Bernsteinstraße abgestellten Pkw Opel brachen Unbekannte am Freitagnachmittag auf. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und erbeuteten einen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Komplettentwendung eines Wohnmobiles

Zwischen dem 28.09. und dem 29.09. entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil der Marke Citroen / Poessl in der Kolberger Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken verunfallt

Auf der L216 von Lüneburg nach Reppenstedt verunfallte ein 34 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi am Samstag gegen 07:00 Uhr vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung. Der Pkw kollidierte mit der Insel im Kreisverkehr vor dem Ortseingang Reppenstedt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,09 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Am Samstagabend stürzte ein alkoholisierter 28-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Straße Am Werder. Hierbei verletzte er sich leicht. Ein Alkoholtest ergab 1,62 Promille.

Am frühen Sonntagmorgen stürzte dann ebenfalls alleinbeteiligt eine 41-jährige Radfahrerin in der Barckhausenstraße und verletzte sich. Bei ihr ergab der Alkoholtest 1,59 Promille.

Entsprechende Strafverfahren wurden gegen alle drei alkoholisierten Verkehrsteilnehmer eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Schnega - Schwerer Diebstahl

Am Freitagabend gelangte eine Personengruppe bestehend aus etwa fünfzehn Personen in den Verkaufsraum eines Selbstbedienungs-Supermarktes in der Langen Straße in Schnega. Dort verwüsteten die Personen den Verkaufsraum und entwendeten diverse Lebensmittel. Anschließend konnten die Personen flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841-1220 entgegen.

Jameln - Fliegende Fäuste

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Veranstaltung "Wendland Wiesn" in der Hauptstraße der Ortschaft Jameln gegen 01:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Männern (33, 34, 36 und 37 Jahre). Auf drei Beteiligte wartet nun ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung. Zudem erhielten die Verursacher einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände.

Lüchow - Geschwindigkeit kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 30.09.23 führte die Polizei auf der Bundesstraße 248 im Ortsteil Grabow eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei waren insgesamt elf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellste, eine 36-jährige Frau aus Lüchow, wurde mit 121km/h gemessen.

Amt Neuhaus - Krad-Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr auf der B195 zwischen Wehningen und Tripkau. Dabei verlor eine 65-Jährige am Ende einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Kraftrad, geriet auf den Seitenstreifen und überschlug sich. Anschließend kam die Fahrerin in einem angrenzenden Graben zum Liegen. Aufgrund der Verletzungen wurde die Fahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Amt Neuhaus - Ladendiebe ertappt

In den Mittagsstunden des 30.09. kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Sumter Straße zu einem Ladendiebstahl. Dabei entwendeten zwei Männer (24 und 31 Jahre) Bekleidungsgegenstände, Tabakwaren und Nahrungsmittel. Während der 24-Jährige noch im Geschäft durch Mitarbeiter festgehalten wurde, konnte der 31-Jährige erst im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen werden. Dieser führte zudem noch Betäubungsmittel mit sich. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurde beiden Personen durch die Berechtigten ein Hausverbot ausgesprochen.

Uelzen

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am Freitagnachmittag wird auf der L254 zwischen Stöcken und Jarlitz ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Krad gemeldet. Laut Zeugenaussagen ist der 22-jährige Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hat einen "Wheelie" vollführt. Hierbei verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab und wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Fahrzeugführer wird mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Am folgenden Tag verstirbt er auf Grund der Schwere seiner Verletzungen.

Raub durch Ex-Partner

Am Freitagabend wird in Uelzen das Opfer durch zwei Beschuldigte, seine Ex-Freundin und einen Freund von ihr, aufgesucht, um ihre Gegenstände aus der Wohnung abzuholen. Hierbei wird dem Opfer unter Androhung von Gewalt Bargeld und Medikamente entwendet. Die beiden Beschuldigten können vor Eintreffen der Polizei fliehen.

Schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kind

Am späten Samstagnachmittag kommt es auf der B493 in Höhe Tatern zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrzeugführer kommt alleinbeteiligt in einer leichten Linkskurve zunächst nach links von der Straße ab, lenkt gegen und kommt nach rechts und schließlich wieder nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfährt er ein Verkehrszeichen und überschlägt sich. Der Pkw bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer sowie seine 43-jährige Beifahrerin können sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Das 12-jährige Kind, welches auf der Rücksitzbank sitzt, verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Gefährlich Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen kommt es vermutlich im Bereich der Veerßer Straße im Uelzener Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei werden zwei männlichen Personen vermutlich mit einem Messer Stichverletzungen zugefügt. Beide Opfer werden im Krankenhaus versorgt. Durch die Opfer werden keine Angaben zum Sachverhalt gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

