Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.10-03.10.23 ++

Lüneburg (ots)

++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.10-03.10.23 ++

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und alkoholisiertem Fahrradfahrer Am Freitagnachmittag fährt die 33 jährige Fahrzeugführerin eines Pkw von einem Parkplatz "Hinter der Saline" und übersieht dabei den von rechts kommenden 34 jährigen Fahrradfahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol steht. Er wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und im Klinikum behandelt. Es wird eine Blutentnahme angeordnet.

Lüneburg - Renitenter Ladendieb beleidigt und bedroht die eingesetzten Beamten Ein 46-jähriger Lüneburger entwendet in einem Geschäft in der Großen Bäckerstraße am Montagnachmittag zwei Gewürzstreuer und möchte das Geschäft nicht verlassen. Dem Platzverweis der eingesetzten Beamten kommt er ebenfalls nicht nach und beleidigt sie, in mitten der Fußgängerzone mit den Worten: "Bullenschweine" und bedroht sie mit dem Tode. Der Beschuldigte wird zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Küchenbrand im Häcklinger Weg Durch einen Fettbrand in einer Pfanne, der zunächst durch die 40-jährige Bewohnerin am Montagnachmittag gelöscht werden kann, entsteht ein weiterer Brand in der Dunstabzugshaube, der durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht werden kann.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in der Schröderstraße In der Montagnacht wird versucht in ein Bekleidungsgeschäft in der Schröderstraße einzubrechen. Unbekannte versuchen durch eine Tür in das Geschäft zu gelangen, was ihnen nicht gelingt.

Lüneburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Montagabend führt eine zivile Funkstreifenbesatzung eine Verkehrskontrolle im Stadtteil Kaltenmoor durch. Im Zuge der Kontrolle gibt der 45-jährige Fahrzeugführer an, dass er Marihuana konsumiert habe. Im Pkw finden die Beamten Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wird umgehend untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Adendorf - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Montagabend, gegen 23 Uhr, haben Unbekannte versucht durch die Haustür in das Wohnhaus einzudringen. Die Bewohnerin kann Geräusche wahrnehmen und schaltet das Licht ein. Der Hund des Hauses schlägt an, sodass die Täter flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl eines E-Scooters beim Kino Am Montagabend wird der E-Scooter eines 30-jährigen entwendet, der am Fahrradbügel vor dem Kino gestanden hat. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung bei einer Veranstaltung in der LKH-Arena In der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es zu einer Körperverletzung zwischen einem 27-jährigen und einem 21-jährigen. Beide schubsen und schlagen sich ins Gesicht. Sie werden dabei beide leicht verletzt.

PK Lüchow-Dannenberg

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis auf dem Weg zur Arbeit Am Montag, den 02.10.2023, kam es im Bereich Schnega zu einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Der 43 Jahre alte Führer eines PKW stand unter dem Einfluss von Marihuana. Weiterhin ergab sich im Verlaufe der Verkehrskontrolle der Verdacht, dass der Beschuldigte im Besitz eines gefälschten Führerscheines war. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Alkoholisiert gegen Baum

Der 35 Jahre alte alkoholisierte Führer eines PKW kam am Montag im Bereich Jameln nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit einem Straßenbaum und wurde im Weiteren auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert, wo er mit einem weiteren Baum kollidierte und zum Stillstand kam. Ein Alkoholtest ergab 2,27 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

Nötigung im Straßenverkehr

Am Montag kam es im Raum Lüchow-Dannenberg zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der verursachende Kraftfahrzeugführer fuhr zunächst dem Anzeigeerstatter dicht auf, dann überholte er den Anzeigeerstatter. Als der Beschuldigte abbog, wollte der Anzeigeerstatter an dem Beschuldigten vorbeifahren. Hierbei zog der Beschuldigte nach links und drängte den Anzeigeerstatter von seiner Spur ab, wodurch der Anzeigeerstatter bremsen musste. Anschließend zeigte der Beschuldigte den Mittelfinger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst Tel.: 04131 / 8306 2215

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell