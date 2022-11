FW-F: Wohnungsbrand in Sossenheim

Frankfurt am Main - Bornheim (ots) - Am Samstagabend (05.11.2022) brannte es in einem Keller eines Wohnhauses "Am Ameisenberg" in Bornheim. Durch das schnelle Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden. Um 17.35 Uhr erreichte die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein Notruf über Rauchentwicklung in einem Keller und ausgelöste Rauchwarnmelder. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer in einem Kellerabteil eines sechsgeschossigen Wohnhauses ...

