LPI-NDH: Schwer verletzter Motorradfahrer

Bendeleben (ots) - Auf der Landstraße 1034 kam es am Sonntagabend zwischen Bendeleben und Berka zu einem Verkehrsunfall. Zwei Motorradfahrer befuhren die Straße hintereinander in Fahrrichtung Sondershausen. Der 50-jährige vorausfahrende Kraftradfahrer kam in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw und dem nachfolgenden Zweirad. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall ...

mehr