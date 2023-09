LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Mühlhausen (ots) - Im Steinweg betraten Sonntagabend sechs Personen einen asiatischen Imbiss, um dort ihr Abendessen einzunehmen. Nachdem die Gäste das Essen verzehrt hatten, entfernten sich vier Personen der Gruppe, ohne die Gerichte zu bezahlen, in unbekannte Richtung. Der Betreiber des Imbisses verständigte die Polizei und erstattete Anzeige gegen die Gäste, welche asiatische Köstlichkeiten in einem Wert von über 30 Euro vertilgten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr