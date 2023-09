LPI-NDH: GPS-Geräte aus Landmaschinen entwendet

Roßleben-Wiehe (ots) - In den Nachtstunden vom Sonntag, den 24.09.2023, gegen 02:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Landstraße 1217 von Wiehe kommend in Richtung Roßleben. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Fahrer erlitt dabei mehrere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur ...

