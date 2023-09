Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Bad Tennstedt (ots)

In der Bahnhofsstraße kam es am Sonntagnachmittag auf Höhe einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte ein Auto zu überholen. Der Pkw bog während des Überholvorgangs nach links ab. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der 18-jährige Kawasaki-Fahrer wurde in Folge des Sturzes leicht verletzt.

