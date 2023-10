Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Schwerpunktkontrollen Betäubungsmittelkriminalität" ++ Fahrräder bei 37-Jährigem sichergestellt - Sicherheitsdienst alarmiert die Polizei ++ Sattelschlepper übersehen - "Kollision" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Schwerpunktkontrollen Betäubungsmittelkriminalität" - Polizei kontrolliert in der Innenstadt - mehrere Personen mit Betäubungsmitteln kontrolliert

Gleich mehrere Personen teilweise aus der Lüneburger "Drogenszene" konnten Einsatzkräfte von Streifendienst und Verfügungseinheit in den Nachmittagsstunden des 04.10.23 mit Betäubungsmitteln feststellen und diese in der Folge im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren sicherstellen. Gegen 16:50 Uhr durchsuchten die Beamten in der Große Bäckerstraße einen 34-Jährigen aus Hamburg. Bei diesem wurde Marihuana sichergestellt. Kurze Zeit später gegen 17:10 Uhr stellten Beamten bei einem 45-Jährigen Am Sande in einen Klemmleistenbeutel Cannabis sicher. Bereits gegen 16:30 Uhr wurde in der Altenbrückertorstraße ein 23-Jähriger mit einem Joint in der Hand festgestellt ... und auch am Nachmittag stellten Beamten bei einem 36-Jährigen in der Altenbrückertorstraße weißes Pulver sowie eine weitere "Träne" mit weißer Substanz sicher.

Lüneburg - Fahrräder bei 37-Jährigem sichergestellt - Sicherheitsdienst alarmiert die Polizei

Gleich drei vermutlich gestohlene Fahrräder der Marken Cube, Ghost und Maxcycles konnte die Polizei nach dem Hinweis eines Sicherheitsdienstmitarbeiters in den Nachtstunden zum 05.10.23 gegen 00:45 Uhr bei einem 37-Jährigen auf dem Gelände einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lüneburger Straße sicherstellen. Der 37-Jährigen machte dabei keine plausiblen Angaben zur Herkunft der Fahrräder. Die Polizei ermittelt.

Bleckede - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck mitgenommen

In ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Klinge-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29.09. bis 04.10.23 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und das Gebäude durchsucht. Sie konnten Schmuck erbeuten und verschwanden damit. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Geldbörse aus Tasche von elektrischen Rollstuhl entwendet

Die Geldbörse einer 57-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 04.10.23 zwischen 11:30 und 12:30 Uhr im Nindorfer Moorweg aus der Tasche der Frau, die an ihrem elektrischen Rollstuhl befestigt war. In der Börse befanden sich Ausweis, Bargeld sowie EC-Karte. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss scheitert

In einen Imbiss im Altenbrückerdamm versuchten Unbekannte in der Nacht zum 04.10.23 einzubrechen. Dabei versuchten sie sich an einer Seitentür, scheiterten jedoch, so dass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw auf Hinterhof aufgebrochen - Tasche mitgenommen

Die Seitenscheibe eines auf einem Hinterhof in der Schießgrabenstraße abgestellten Pkw Peugeot schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 03. auf den 04.10.23 ein. Die Täter konnten sich von der Rückbank eine Tasche mit einer Geldbörse greifen und verschwanden. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fußgänger von Pkw angefahren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alte Fußgänger in den späten Abendstunden des 04.10.23 An der Soltauer Bahn - Ecke Ilmenaugarten. Eine 31 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf hatte gegen 23:00 Uhr beim Linksabbiegen den junge Mann angefahren. Er wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Bleckede - mit Baum kollidiert - leicht verletzt - Alkohol im Spiel -> Korrektur/Ergänzung

Unter dem Einfluss von Alkohol fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in den frühen Morgenstunden des 03.10.23 in der Dahlenburger Straße vermutlich vorsätzlichen gegen einen Baum. Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen stand jedoch unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro (siehe auch Pressemitteilung v. 04.10.23). Ob die Frau möglicherweise auch unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand, muss durch eine Untersuchung einer Blutprobe abschließend geklärt werden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Verkehrsschild abgeknickt und Hundekotbeutelständer beschädigt

Ein Verkehrsschild sowie einen Hundekotbeutelständer beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 04. Auf den 05.10.23 am Thielenburger See im Bereich Brücke Richtung Schule. Aufgrund der Spurenlage war der "Vandale" vermutlich mit einem Quad unterwegs. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Kollision zweier Pkw - 12.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 04.10.23 im Einmündungsbereich Zum See - Ripdorfer Straße. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes hatte im Einmündungsbereich gegen 10:00 Uhr einen von links kommenden Pkw VW Golf eines 22-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Vorsorglich war ein Rettungswagen vor Ort.

Wriedel, OT. Schatensen - Sattelschlepper übersehen - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es in den Morgenstunden des 05.10.23 auf der Kreisstraße 25 - Brockhöfer Straße. Eine 70 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Caddy hatte gegen 08:30 Uhr beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Lkw Sattelschlepper MAN - Holz-Lkw - übersehen. Es kam zu einer Kollision mit einem Sachschaden von gut 6.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell