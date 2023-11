Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Verkehrsunsicherheit bei technisch verändertem BMW festgestellt.

Lippe (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Augustdorfer Straße am Donnerstagmittag (09.11.2023) gegen 11:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein BMW 316 technische Veränderungen aufwies. Beide Vorderräder schliffen an den Radläufen, was zu einer möglichen Verkehrsunsicherheit führt. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen den 43-jährigen Fahrer aus Bad Salzuflen wurde in Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

