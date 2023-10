Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Dealer nach Drogenhandel in Haft + Audi gestohlen + Einbrüche + Erneute Kontrollen der AG Tuner/Poser + Hoher Schaden und Leichtverletzte bei Unfall

Gießen: Dealer nach Drogenhandel in Haft

Gießener Rauschgiftfahnder führten am Mittwochnachmittag (04.10.2023) mit Unterstützung von Kollegen der Licher Bereitschaftspolizei Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Zivile Beamte nahmen dabei potentielle Drogendealer ins Visier. Im Laufe der Maßnahmen gelang es ihnen, mehrere Verkaufsgeschäfte zu beobachten. Sie nahmen schließlich im Umfeld des Kirchplatzes zwei Algerier fest, die im Verdacht stehen, Kokain, Haschisch und Tabletten verkauft zu haben. Die Beamten stellten über 45 Gramm Haschisch, knapp 5 Gramm Kokain, 48 verschreibungspflichtige Tabletten sowie Bargeld und Mobiltelefone bei ihnen sicher. Bei den 17-jährigen und 28-jährigen Festgenommenen handelt es sich um Asylbewerber. Die Ermittler nahmen sie mit zur Dienststelle. In der Folge führten sie die Beiden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einer zuständigen Haftrichterin vor. Diese erließ Haftbefehlt gegen die Männer wegen des dringenden Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels. Die Beamten brachten sie in Justizvollzugsanstalten.

Wettenberg: Audi gestohlen

Aus dem Dünsberger Weg in Wißmar klauten Unbekannte einen vor einem Wohnhaus geparkten Audi. Der schwarze Q 5 mit den Kennzeichen GI-GK 186 verschwand zwischen Dienstag (10.10.2023) 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 07.16 Uhr. Den Unbekannten gelang es offensichtlich, technische Sicherungen zu überwinden und das Fahrzeug zu starten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Dünsberger Wegs aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Hungen: Versuchter Einbruch

In der Bitzenstraße versuchte ein Einbrecher die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Er brach seinen Versuch ab, da die Tür standhielt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (01.10.2023) und Dienstagmittag (10.10.2023). Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Einbrüche

Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem gastronomischen Betrieb in der Friedrichstraße/Ecke Alter Wetzlarer Weg. Am Mittwoch (11.10.2023) gelangte er in die Räume und klaute Bargeld. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat, die sich zwischen 01.30 Uhr und 08.10 Uhr ereignete. Diese werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

In der Frankfurter Straße, nahe dem Bahnübergang, versuchten Unbekannte in gewerblich genutzte Küchenräume zu gelangen. Der Versuch, ein Oberlicht aufzuhebeln, misslang jedoch. Die Unbekannten entkamen zwischen Dienstag (10.10.2023), 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, 09.00 Uhr unerkannt.

Ein Kosmetikgeschäft war das Ziel von Einbrechern in der Neustadt. Sie schlugen am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr zu. Die Tür des Geschäfts hielt den Hebelversuchen allerdings stand, sodass die Unbekannten ihren Einbruchversuch abbrachen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Erneute Kontrollen der AG Tuner/Poser

Am Freitagnachmittag (06.10.2023) nahmen speziell geschulte Beamte der AG Tuner/Poser erneut auffällige Fahrzeuge unter die Lupe. Sie richteten in der Marburger Straße eine stationäre Kontrollstelle ein. Auch an diesem Tag stellten die Beamten Mängel an Fahrzeugen fest. In einem Fall mussten sie dem Fahrer eines BMW die Weiterfahrt untersagen. Aufgrund von Manipulationen an der Abgasanlage stellten die Beamten da Auto zudem sicher. Sie leiteten ein Verfahren gegen den Verantwortlichen ein.

Neben Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren können Rechnungen für Gutachten auf die Verantwortlichen illegal getunter Fahrzeuge hinzukommen, die zusätzlich nicht unerhebliche Kosten verursachen. Weitere Kontrollen sind bereits in Planung.

Gießen: Unter Drogen und Alkohol gefahren

Beamte der Polizeistation Gießen Süd stoppten am Mittwochmorgen (11.10.2023) einen E-Scooter in der Troppauer Straße. Der Fahrer roch bei der Kontrolle nicht nur nach Alkohol, er gab auch an, THC konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,48 Promille. Der 37-jährige Gießener musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Es folgte eine Blutentnahme, zudem leiteten die Schutzleute ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Staufenberg: Hakenkreuz auf Hauswand gesprüht

In der Zeit zwischen Montag (09.10.2023), 10.00 Uhr und Dienstag (10.10.2023), 11.00 Uhr sprühte ein Unbekannter mit schwarzer Sprayfarbe ein Hakenkreuz auf die Fassade eines Hauses in der Marktstraße. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Wem ist im Bereich der Marktstraße etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Fahrzeugbrand

Ein geparkter VW stand in der Friedrich-List-Straße in Flammen. Die Feuerwehr informierte die Polizei über den brennenden Golf am Mittwoch (11.10.2023) gegen 12.45 Uhr. Aus dem Fahrzeug waren Explosionsgeräusche zu hören, die Feuerwehr löschte den Brand. Auch ein nahestehender Baum fing Feuer und musste gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind bislang unklar, ein technischer Defekt ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht auszuschließen. Es wurde niemand verletzt. Die Fahrbahndecke musste im Anschluss an die Löscharbeiten mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden.

Reiskirchen: Hoher Schaden und Leichtverletzte bei Unfall

Im Kreuzungsbereich der B49 und der Bänningerstraße kam es am Ortseingang zu einer Kollision zwischen einem VW Transporter und einem Skoda. Der Fahrer des VW fuhr am Dienstagmorgen (10.10.2023) von Gießen kommend in den Kreuzungsbereich, die Fahrerin des Skoda kam aus der Bänningerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird nicht ausgeschlossen, dass der 41-jährige VW-Fahrer aus dem Landkreis Landsberg am Lech eine rote Ampel überfuhr.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Octavia über die Fahrbahn und gegen einen Ampelmast. Das Fahrzeug kam, nachdem es den Gehweg sowie einen Grünstreifen überfuhr und noch einen Baustellenzaun durchbrach, auf einer Baustelle abseits der Fahrbahn zum Stehen. Ein stehendes Baustellenfahrzeug wurde dabei ebenfalls beschädigt. Die 44-jährige Fahrerin sowie ihre 46-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide stammen aus Reiskirchen. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 56.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Grünberg 06401 91430.

