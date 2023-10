LPI-J: Medieninformation der PI Weimar zum 370. Zwiebelmarkt vom 13.10. - 15.10.2023

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gernewitz: Ein 26-jähriger Fahrer eines Motorrades war am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Gernewitz und Laasdorf unterwegs. Nach Passieren der der Ortschaft Gernewitz beschleunigte er sein Zweirad und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw. Nach dem Überholvorgang kam eine Linkskurve, in welcher er jedoch nach rechts von der Fahrbahn abkam. In Folge dessen wurde der Mann von seinem Fahrzeug geschleudert und landete mehrere Meter ...

mehr