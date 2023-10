Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schock nach Urlaubsrückkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Rauda: Die Rückkehr aus dem Urlaub endete mit einem Schock für einen Eigenheimbesitzer. Wie der Mann am Sonntagnachmittag feststellen musste, waren Unbekannte während seiner Abwesenheit im Haus in der Straße Siedlung. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und begaben sich so ins Gebäudeinnere. Hier durchsuchten der oder die Täter alle Räumlichkeiten und eigneten sich auch Beute in noch unbekannter Höhe an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

