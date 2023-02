Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche im Stadtgebiet Gifhorn

Gifhorn (ots)

Im Gifhorner Stadtgebiet wurden am Mittwoch drei Einbrüche angezeigt. Die Täter hatten es auf Einfamilienhäuser an der Celler Straße, dem I. Koppelweg und der Straße Im Wiesengrund abgesehen. In einem Fall schlugen sie eine Kellerfensterscheibe ein, bei den beiden anderen Häusern wurde an einem Fenster bzw. der Terrassentür gehebelt. Bei zwei Objekten gelang den Tätern so das Eindringen ins Innere, zum Entwenden von Gegenständen kam es jedoch nicht. Nach den Taten entkamen die Täter unerkannt.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber, die am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeugen in der Nähe der genannten Tatorte bemerkt haben, wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

