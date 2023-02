POL-GF: Fahrt ohne Führerschein

Müden (Aller) (ots) - In der Nacht auf den heutigen Dienstag brachen Unbekannte in ein Geschäft in Müden (Aller) ein. Durch Einwerfen der Schaufensterscheibe des Objekts an der Flettmarer Straße verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang. Dies geschah gegen 22:50 Uhr am Montagabend. Unter der Mitnahme von Bargeld entkamen sie kurze Zeit später unerkannt. Die Polizei nahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Tatort auf und sucht Zeugen. Hinweise zu ...

mehr