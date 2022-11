Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Pkw-Fahrer alleinbeteiligt gegen Baum geprallt

Neubulach (ots)

Schwere Verletzungen hat am frühen Freitagmorgen ein 23-jähriger Audi-Fahrer erlitten, als er auf der Landesstraße 348 in Neubulach von der Fahrbahn abgekomen war und gegen einen Baum prallte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 23-jährige gegen 02:15 Uhr die L 348 von Neubulach kommend in Richtung Calw, als sein Fahrzeug offenbar aufgrund witterungsbedingt nicht angepasster Geschwindigkeit in Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abdriftete. Im Verlauf streifte er zunächst mehrere Bäume, bis das Fahrzeug sich überschlug und auf dem Dach liegend mit der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte. Der im Fahrzeug eingeklemmte Fahrer wurde durch die Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der betroffene Streckenabschnitt der L 348 musste bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Simone Unger, Pressestelle

