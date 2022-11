POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Bagger aufgebrochen und Messgerät entwendet

Pforzheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend sind Unbekannte in zwei Wohnungen der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen. Nach Stand der Ermittlungen drang zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 13:15 Uhr ein Unbekannter durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung in der Kronprinzenstraße ein und durchwühlte diese. Am Montag in der Zeit von 11 Uhr bis 18:30 Uhr stieg ein Unbekannter über ein ...

