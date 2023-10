Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrer gestürzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gernewitz: Ein 26-jähriger Fahrer eines Motorrades war am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Gernewitz und Laasdorf unterwegs. Nach Passieren der der Ortschaft Gernewitz beschleunigte er sein Zweirad und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw. Nach dem Überholvorgang kam eine Linkskurve, in welcher er jedoch nach rechts von der Fahrbahn abkam. In Folge dessen wurde der Mann von seinem Fahrzeug geschleudert und landete mehrere Meter neben der Fahrbahn auf dem Feld. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad indes wurde bei dem Unfall komplett beschädigt.

