POL-E: Essen: Unbekannter raubt Spielhalle aus - Fotofahndung

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am Donnerstag (09. November) wurde ein 62 Jahre alter Fußgänger an der Einmündung Altendorfer Straße/ Hirtsieferstraße von einem PKW touchiert und stürzte dadurch. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen. Gegen 14:10 Uhr überquerte ein 62-Jähriger fußläufig die Hirtsieferstraße an der Einmündung zur Altendorfer ...

mehr