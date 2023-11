Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Drogenhändler flüchtete nach einer Auseinandersetzung mit einem Türsteher vor der Polizei und leistet Widerstand

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Sonntagmorgen (12. November) flüchtete ein 28-Jähriger nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Türsteher in der Innenstadt vor den hinzugerufenen Polizisten. Die Beamten konnten den Flüchtigen stellen, der auf seiner Flucht mehrere Betäubungsmittel wegwarf. Auf der Polizeiwache leistete er noch Widerstand, bevor er in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Gegen 1:00 Uhr verweigerte der 53-jährige Türsteher einem 28-jährigen Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit den Zutritt zu einer Kneipe auf der Viehofer Straße. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann wollte sich trotzdem Zutritt zu der Lokalität verschaffen, sodass es zu einem Gerangel mit dem 53-Jährigen kam. Dabei stieß der 28-Jährige den Türsteher zu Boden. Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, flüchtete der junge Mann vor den Beamten und warf diverse Betäubungsmittel aus seinen Taschen auf die Straße. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der mutmaßliche Drogenhändler gestellt und zur Polizeiwache verbracht werden. Als seine Fingerabdrücke auf der Polizeiwache zur Identitätsfeststellung erfasst wurden, leistete der Essener Widerstand und verletzte eine Polizistin leicht an der Hand. Die Betäubungsmittel und das durch den mutmaßlichen Drogenhändler mitgeführte Bargeld stellten die Beamten sicher. Zudem wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration entnommen. Im Anschluss wurde er zur Verhinderung weitere Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen einfacher Körperverletzung, unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte./Hey

