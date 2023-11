Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Raubversuch unter Jugendlichen; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Fünf Verletzte und hoher Schaden

Fünf Personen sind am Montag, gegen 11.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf Kreuzung der L 1204 mit der L 1209 bei Neuhausen verletzt worden. Der 30-jährige Fahrer eines Audi A3 fuhr auf der L 1204 aus Richtung Plieningen kommend vermutlich bei Rot zeigender Ampel in die Kreuzung ein. Dort kollidierte der Audi mit dem Ford C-Max einer 60-Jährigen, die auf der L 1209 aus Richtung Neuhausen kommend Zeugenangaben zufolge erst in die Kreuzung eingefahren war, nachdem die für sie geltende Ampel auf Grün umgeschaltet hatte. Sowohl die Fordfahrerin und ihr 64-jähriger Beifahrer, als auch der Audilenker, seine 28-jährige Beifahrerin und ein elf Monate altes Kleinkind mussten mit nach derzeitigem Stand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, war ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe und der erforderlichen Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz. Ab 13.30 Uhr war die zuvor teilweise gesperrte Fahrbahn wieder frei. (ak)

Tübingen (TÜ): In Cafe eingebrochen

In ein Cafe in der Straße Vor dem Haagtor ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 23.30 Uhr und 10.15 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über eine Tür ins Innere. Dort stieß er auf eine Kasse, die er ausplünderte. Zudem entwendete er ein Tablet und ein Smartphone. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Versuchter Raub unter Jugendlichen

Ein schneller Fahndungserfolg ist dem Polizeirevier Tübingen nach einem versuchten Raub am Sonntagabend in der Uhlandstraße gelungen. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren befanden sich gegen 19.15 Uhr auf Höhe des Kepler-Gymnasiums, als sie von zwei gleichaltrigen Tätern körperlich angegangen wurden. Hierbei forderten die Täter mehrfach Bargeld. Nach einem Gerangel konnten sich die beiden Geschädigten von den Angreifern befreien und sich der Situation entziehen. Die Geschädigten erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnten die beiden Tatverdächtigen noch an der Tatörtlichkeit vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben. Sie sehen nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Dettenhausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmorgen an der Abfahrt der B 464 auf die L 1208 ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 6.55 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße von Holzgerlingen herkommend unterwegs und wollte an der Abfahrt auf die Landesstraße in Richtung Bebenhausen einfahren. Weil sie aber auf der regennassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn ihre Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Rutschen und knallte gegen die Betonschutzmauer. Nachfolgend kam der Opel ins Schleudern, sodass die Frau ihr Auto erst etwa 20 Meter nach der Kollision zum Stehen bringen konnte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Opel, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden ist, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Mössingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem brennenden Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag zu einem Parkplatz an der Hechinger Straße in Bad Sebastiansweiler ausgerückt. Dort hatte gegen 13 Uhr ein VW Polo mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort waren, löschte das Auto. Verletzt wurde niemand. Der Polo musste anschließend abgeschleppt werden. (rd)

