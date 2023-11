Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus ist im Zeitraum zwischen Freitag, den 13.10.2023, und Dienstag, den 31.10.2023, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Einbrecher gelangte über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. In der Folge entwendete er mehrere technische Geräte und zog unerkannt von dannen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Bad Urach (RT): Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B28 entstanden. Ein 39 Jahre alter Chevrolet-Fahrer war gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Im stockenden Verkehr an der Einmündung zur Bleiche erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende, 49 Jahre alte Lenkerin eines VW bremsen musste und fuhr in das Heck des Wagens. Der VW wurde daraufhin auf den davorstehenden BMW eines 38-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B28 zeitweise nur einspurig befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (rd)

Dettingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der B 28 ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war kurz nach 1.30 Uhr ein 32 Jahre alter Mann mit einem Suzuki auf der Bundesstraße in Richtung Bad Urach unterwegs. Im Kurvenbereich vor der Bleiche kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortigen Leitplanken und blieb zunächst stark beschädigt hinter diesen im Grünstreifen stehen. Anschließend soll die 37-jährige Beifahrerin den Pkw noch wenige hundert Meter weitergefahren haben, ehe die von einem Zeugen verständigten Polizeibeamten eintrafen. Bei beiden Personen, die vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurden, ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung, weshalb ihnen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Suzuki wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden am Auto sowie den Leitplanken kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Esslingen (ES): Firmenfahrzeug aufgebrochen

Einen auf dem Parkplatz am Zollernplatz im Stadtteil Zollberg geparkten Firmenwagen hat ein Unbekannter über das vergangene Wochenende aufgebrochen. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich der Dieb über ein Fenster gewaltsam Zugriff ins Fahrzeug und ließ in der Folge aus dem Renault mehrere Werkzeugmaschinen im Wert von geschätzten 3.000 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohngebäude in der Siedlerstraße ist am Sonntag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen elf Uhr und 20 Uhr drang der Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Haus ein und durchsuchte diverse Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reichenbach (ES): Bauwagen aufgebrochen

Einen Bauwagen auf einer Baustelle im Rinnenweg haben Unbekannte zwischen Samstag, zehn Uhr, und Sonntag, elf Uhr, aufgebrochen. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Bauwagen und brachen darin weitere Schränke auf. Anschließend entwendeten sie mehrere hochwertige Baumaschinen mutmaßlich mit einer ebenfalls von der Baustelle stammenden Schubkarre. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (rd)

Wolfschlugen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag an der Einmündung Nürtinger-/ Bergstraße. Der 23 Jahre alte Lenker eines Rettungswagens war gegen 13.45 Uhr mit Sondersignal auf der Nürtinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge soll er auf Höhe einer dortigen Tankstelle einen vorausfahrenden Pkw überholt haben, um anschließend nach links in die Bergstraße abzubiegen. Die entgegenkommende, 24 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa erkannte den Rettungswagen und wollte diesem nach rechts in Richtung Bergstraße ausweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese mussten mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro abgeschleppt werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Stadtteil Laufen an der Eyach leichte Verletzungen zugezogen. Ein 69 Jahre alter 2er-BMW-Lenker fuhr gegen 17 Uhr von der Eyachstraße in Richtung Balinger Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von links, aus Richtung Albstadt kommenden 48-jährigen Fahrers eines 3er-BMW. Neben dem 69-Jährigen zog sich eine 39 Jahre alte Beifahrerin in dem 3er-BMW bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurden beide durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Infolge auslaufender Betriebsflüssigkeiten befand sich die Feuerwehr ebenfalls an der Unfallörtlichkeit. Bei der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der 48-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er sieht nun diesbezüglich einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Balingen (ZAK): Essen im Ofen vergessen

Vergessenes Essen in einem eingeschalteten Ofen hat am Sonntagmorgen in der Lisztstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 5.35 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil aus einer Wohnung im dortigen Mehrfamilienhaus eine starke Rauchentwicklung und der Alarm eines Rauchmelders bemerkt worden waren. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Lage schnell unter Kontrolle und belüftete die Wohnung anschließend. Der Rettungsdienst befand sich mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften ebenfalls vor Ort, wurde jedoch glücklicherweise nicht benötigt. Ob Sachschaden entstanden ist, ist aktuell nicht bekannt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell