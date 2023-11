Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand geleistet, Einbrüche, Unfälle

Reutlingen (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wegen mehrerer in der Nacht von Freitag auf Samstag begangener Straftaten muss sich ein 17-jähriger Jugendlicher verantworten, nachdem er durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen auf einem Schulhof in Rommelsbach festgenommen werden konnte. Gegen 0.40 Uhr wurden der Polizei mehrere Randalierer auf dem Schulhof der Christian-Morgenstern-Schule gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen versuchte der 17-Jährige mit seinem Pedelec zu flüchten. Hierbei fuhr er einen Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht. Trotz seines Fluchtversuchs und der Gegenwehr des 17-Jährigen konnte dieser vor Ort festgenommen werden, wobei er sich ebenfalls leichte Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten unter anderem Betäubungsmittel aufgefunden werden. In der Folge wurde der Jugendliche zum Polizeirevier Reutlingen verbracht. Des Weiteren wurde durch einen Richter eine Wohnungsdurchsuchung am Wohnort des Jugendlichen angeordnet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige seiner Mutter übergeben. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst nach ambulanter Behandlung in einer Klinik fortsetzen. Wegen der bei dem Jugendlichen aufgefundenen Betäubungsmittel ermittelt nun auch die Kriminalpolizei gegen ihn. Zudem gelangt er durch das Polizeirevier Reutlingen wegen des tätlichen Angriffs auf die festnehmenden Polizeibeamten bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Metzingen / Hülben (RT): Wohnungseinbrüche - hoher Schaden

Zwei Einbrüche mit größerem Schaden wurden am Freitagabend der Polizei gemeldet. In Metzingen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Ohmstraße ein. Hierzu wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Hier fiel den Tätern Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. In Hülben stiegen unbekannte Täter an einem unbewohnten Gebäude in der Hölderlinstraße einen Kellerschacht hinunter und brachen das Kellerfenster auf. Auch hier wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurden hier Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden dürfte sich auf ebenfalls mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit dem Polizeirevier Metzingen unter Tel. 07123/9240 in Verbindung setzen

Esslingen (ES): Mehrere Einbrüche

Zu einem vollendeten Einbruch, sowie zwei weiteren Einbruchsversuchen, ist es am Freitagnachmittag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr in der Straße Hinterer Holzweg gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Ebenfalls über die Terrassentür wurde an einem weiteren Gebäude versucht, dieses zu betreten, was aber nicht gelang und sich die unbekannten Täter entfernten. Vermutlich die gleichen Täter versuchten dann an einem Gebäude, ebenfalls im Hinteren Holzweg eine Glastür mittels eines Steins einzuwerfen und eine Tür aufzuhebeln. Auch hier blieb es beim Versuch. Die Bewohner waren zur Tatzeit zu Hause, bekamen jedoch von dem Einbruchsversuch nichts mit. Da die Täter diverse Spuren hinterließen, wurde die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruchsversuch

Erfolglos hat ein bislang unbekannter Täter versucht in ein Gebäude der Goethestraße zu gelangen. Er versuchte am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Unverrichteter Dinge entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Die Spurensicherung wurde ebenfalls durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Frickenhausen (ES): Mitarbeiter des Ordnungsamtes attackiert

Während eines belehrenden Gespräches hinsichtlich eines Parkverstoßes zwischen einem 52jährigen Mitarbeiter der Ortspolizeibehörde Frickenhausen und einer 40jährigen Autofahrerin am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr im Bereich Hauptstraße/Untere Straße, trat aus einem benachbarten Firmengebäude plötzlich ein 44-jähriger Mann heraus und ging aggressiv auf den 52-Jährigen zu. Unvermittelt schubste der Mann den Ordnungsamtmitarbeiter so heftig, dass dieser beinahe auf die Straße stürzte. Nachdem er dem 52-Jährigem weitere Unannehmlichkeiten androhte, begab er sich wieder zurück in die Firma. Dort konnte er kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt er sich hysterisch und uneinsichtig. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Tübingen (TÜ): Nach Schlägerei erheblichen Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit wegen zahlreicher Delikte gegen einen 23-Jährigen aus Ammerbuch, nachdem er sich mit erheblichem Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt und hierbei einen Polizeibeamten verletzt hat. Gegen 3.15 Uhr war der Polizei eine Schlägerei in der Haaggasse in Tübingen gemeldet worden. Augenscheinlich waren hier mehrere Personen miteinander in Streit geraten und hatten aufeinander eingeschlagen. Unter anderem wurde auch eine Person mit einer Flasche am Kopf verletzt. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Beteiligten konnte schließlich der 23-jährige Tatverdächtige durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Zur Durchführung der notwendigen Folgemaßnahmen sollte der 23-Jährige zur Dienststelle verbracht werden. Um dies zu verhindern riss er sich gewaltsam bei den Polizeibeamten los und flüchtete fußläufig die Mühlstraße entlang. Dank der Hilfe eines mutigen Passanten gelang es jedoch, den Flüchtigen wieder zu ergreifen. Hier setzte der Mann seine Widerstandshandlungen fort und verletzte einen der Polizeibeamten mit dem Ellbogen im Gesicht. Als er daraufhin zu Boden gebracht wurde, wehrte er sich weiter und versetzte dem bereits verletzten Polizeibeamten einen Kniestoß gegen den Oberkörper. Trotz der erheblichen Gegenwehr gelang es den Beamten schließlich, dem Mann Handschließen anzulegen. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde er in einer Klinik ambulant behandelt und im Anschluss zum Polizeirevier Tübingen verbracht. Hier konnte seine Identität erst anhand umfangreicher Ermittlungen festgestellt werden nachdem er durchgehend falsche Personalien angegeben hatte. Der 23-Jährige Beschuldige sieht sich nun zahlreichen Ermittlungsverfahren entgegen. Der verletzte Polizeibeamte musste sich zur medizinischen Begutachtung ebenfalls in eine Klinik begeben, konnte diese aber selbstständig wieder verlassen und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Rottenburg a. N. (TÜ): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Eine leichtverletzte Person, ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der L 361 zwischen Bondorf und Rottenburg-Seebronn ereignete. Ein 26-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit seinem Pkw Toyota auf der L 361 in Richtung Seebronn unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve zunächst zu weit nach links kam. Der 26-Jährige übersteuerte seinen Toyota und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, wo dieser nach ca. 50 Metern gegen einen Schachtdeckel fuhr. In der Folge wurde der Toyota ausgehebelt und landete letztlich auf dem Fahrzeugdach im rechtsseitigen Grünstreifen. Beim Abkommen von der Fahrbahn kollidierte der Pkw Toyota noch mit dem Ortsschild der Gemeinde Seebronn, welches komplett aus der Verankerung gerissen und in ein angrenzendes Gartengrundstück geschleudert wurde. Die 20jährige Beifahrerin des Toyota wurde hierbei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der 26-jährige Pkw-Lenker und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Bei dem 26-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt; seinen Führerschein musste er abgeben.

Meßstetten (ZAK): Verkehrsunfall mit verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, am Kreisverkehr der L196 in Meßstetten. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr mit seinem Pkw Renault die L196 von Hartheim kommend in Richtung Meßstetten. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er hier am Kreisverkehr zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Verkehrszeichen, kam wieder zurück auf die Fahrbahn und fuhr dann über eine Verkehrsinsel. Anschließend fuhr er noch auf das Heck eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw VW Up auf, wodurch eine Person leicht verletzt wurde. Die verletzte Person wurde mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht, der Fahranfänger selbst blieb unverletzt. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste vom Ort verbracht werden.

