POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße

Mehrere verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochvormittag auf der Landesstraße 412 bei Loßburg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen kurz nach 10.00 Uhr ein 82-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße von Loßburg kommend in Richtung Dottenweiler, als er in einer Rechtskurve offenbar zu weit nach links geriet. In der Folge kollidierte er frontal mit einem ihm entgegenkommenden 67-jährigen Suzuki-Fahrer. Hierbei verletzte sich der 82-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 67-Jährige verletzte sich ebenfalls schwer, seine 42-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht näher beziffert werden.

