POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Geschwindigkeitskontrolle auf der Landstraße 362

Nagold (ots) - Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold haben am Montagabend am Busbahnhof (ZOB) Nagold einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Die Beamten hatte gegen 18:45 Uhr die Mitteilung erreicht, dass ein Mann am ZOB in der Freudenstädter Straße urinieren und Passanten beleidigen würde. Des ...

mehr