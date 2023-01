Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Wer wurde noch belästigt?

Nagold (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold haben am Montagabend am Busbahnhof (ZOB) Nagold einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen.

Die Beamten hatte gegen 18:45 Uhr die Mitteilung erreicht, dass ein Mann am ZOB in der Freudenstädter Straße urinieren und Passanten beleidigen würde. Des Weiteren soll er sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert haben. Im weiteren Verlauf nahmen die Einsatzkräfte einen alkoholisierten 28-Jährigen vorläufig fest. Da sich offenbar auch mehrere Kinder und Jugendliche im Einwirkungsbereich des Mannes befanden, aber noch vor dem Eintreffen der Polizei mit öffentlichen Verkehrsmitteln wegfuhren, werden diese Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell