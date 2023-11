Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Pkw-Aufbrüche

Reutlingen (ots)

Owen (ES): Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Geldbeutel bzw. Bargeld gestohlen. An den vier im Lauterweg, dem Veronikaweg und der Teckstraße abgestellten Fahrzeugen der Marken Ford, Peugeot und Skoda beschädigten die Täter jeweils eine Seitenscheibe. Anschließend durchwühlten sie die Autos nach Wertgegenständen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Kläranlage im Lauterweg bestehen könnte. Unbekannte hatten sich dort in der Nacht zum Freitag gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Freitagvormittag in der Friedhofstraße erlitten. Der 19-Jährige war kurz vor elf Uhr mit seinem Lastenrad auf der Friedhofstraße abwärts in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei stürzte er aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Boden und verklemmte sich in seinem Rad. Nachdem ihn die Feuerwehr befreit hatte, wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Rottenburg erlitten. Ein 70-Jähriger war kurz vor 14 Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse rückwärts aus einer Werkstatt in der Wilhelm-Maybach-Straße durch ein Rolltor gefahren. Hierbei übersah er den davor laufenden 87-Jährigen, der durch die Berührung mit dem langsamen fahrenden Pkw zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Senior und brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. (ms)

