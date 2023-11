Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Junger Mann beraubt; Zigarettenautomat angegangen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Ungefähr 13.000 Euro Schaden dürfte bei einem Unfall entstanden sein, der sich am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr in Wäldenbronn ereignet hat. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Reinhold-Krauß-Straße. An der Kreuzung mit der Talstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 58-Jährigen, die mit ihrem Dacia in Richtung Wäldenbronn unterwegs war. Diese leitete noch eine Bremsung ein, konnte jedoch nicht mehr komplett anhalten und kollidierte in der Folge mit dem Mercedes. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall am Bahnübergang (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend am Bahnübergang in Unteraichen ereignet hat. Ein 28-Jähriger war kurz vor 19 Uhr mit einem VW Caddy auf dem Meisenweg von der Stuttgarter Straße herkommend unterwegs. Am Bahnübergang kam es zur Kollision mit der von rechts kommenden U-Bahn. Dessen 27 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance einen Zusammenstoß zu verhindern und konnte seinen Zug erst nach etwa 20 Metern stoppen. Der Pkw wurde vor der Bahn hergeschoben und kam im Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die 22 Fahrgäste der U-Bahn waren augenscheinlich unverletzt geblieben. Um sie kümmerte sich der Notfallmanager der SSB. Der VW musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Kurz vor 21 Uhr waren die Gleise wieder freigegeben. Hinter dem Caddy waren zwei Pkw-Lenkerinnen unterwegs, die den Unfall vermutlich mitbekommen haben. Sie beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (ms)

Mössingen (TÜ): Junger Mann beraubt

Ein junger Mann ist am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Mössinger Jugendhauses das Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der 23-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach gegen 15.15 Uhr von einem bislang unbekannten Täter in der Ofterdinger Straße angesprochen. Dieser sei mit mehreren weiteren Personen unterwegs gewesen. Während des Gesprächs soll der Unbekannte unvermittelt einen Gegenstand aus der Jacke gezogen und dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem er daraufhin zu Boden stürzte, soll der Täter noch nach ihm getreten haben. Im Anschluss nahm er seinem Opfer eine Tasche mit einem iPad Air samt Kopfhörer und Geldbeutel ab und rannte davon. Der 23-Jährige musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 20 Jahre alt und hellhäutig ist und lange Haare hat. Die Kriminalpolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Vier Minderjährige sind nach dem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Donnerstagabend in der Röntgenstraße vorläufig festgenommen worden. Eine Anwohnerin alarmierte kurz vor 22 Uhr die Polizei, nachdem sich drei Personen mit einem Schneidewerkzeug an dem Automaten zu schaffen gemacht hatten. Eine vierte Person stand offenbar Schmiere. Noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Der Automat hatte dem Aufbruchsversuch standgehalten. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnten zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren, eine 14-Jährige sowie eine 13-Jährige, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen, in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Das mögliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Die überwiegend geständigen und teilweise strafunmündigen Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen übernommen. (rd)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt haben die beiden Insassen eines Audi einen Überschlag mit dem Pkw am frühen Freitagmorgen in Ebingen überstanden. Ein 33-Jähriger war gegen 1.10 Uhr mit dem Wagen auf der K7152 in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zwischen der Ebinger Straße und dem Kreisverkehr mit der Silberdistelstraße kam er mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Auto in der abschüssigen Böschung überschlug und auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille. Er musste in der Folge neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Audi, an dem geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rd)

Balingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen eine 78-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, an einem Kreisverkehr in der Heselwanger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau bog mit ihrem Pkw aus Fahrtrichtung Engstlatt kommend in den Kreisverkehr ein, wo sie mit dem vorfahrtsberechtigten Audi einer 52-Jährigen kollidierte. Ohne anzuhalten fuhr die Seniorin weiter. Aufgrund von Zeugenangaben konnte die Frau als Unfallverursacherin ermittelt und wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte rund 12.000 Euro betragen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. (ak)

