POL-PPRP: Leicht verletzt bei Unfall

Ludwigshafen (ots) - Vermutlich am Wochenende, zwischen Freitagabend (07.07.2023) 17:00 Uhr und Montagmorgen (10.07.2023) 08:00 Uhr, stiegen Unbekannte in einen Bürokomplex in der Straße "Am Bubenpfad" im Stadtteil Mundenheim ein und entwendeten mehrere Elektronikgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Ungefähr im gleichen Zeitraum brachen bislang ebenfalls Unbekannte in ein Fachgeschäft in der ...

