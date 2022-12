Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 31.12.2022 Feuer im Restaurant an der Evingerstraße. Starke Rauchentwicklung auf dem Dach eines Restaurants.

Dortmund (ots)

Gegen kurz vor 13:00 Uhr wurde der Löschzug 2 (Eving) zur Evinger Straße alarmiert. Dort wurde ein Feuer in der Küche des dortigen Restaurants gemeldet. Bei Eintreffen des Löschzugs stellte sich heraus, dass durch ein festeingebauten Holzkohlegrill im Küchenbereich sich die Rauchabgasanlage entzündet hatte. Die Filtereinheit ist auf dem Dach verbaut, so dass es dort zu einer starken Rauchentwicklung kam. Unklar war in der Anfangsphase, ob sich das Feuer auf das Flachdach ausgeweitet hatte. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte das Feuer in der Filteranlage. Der Zugang wurde über die Drehleiter sichergestellt. Eine Kontrolle des angrenzenden Daches gab Gewissheit, dass das Dach nicht betroffen war. Der Schaden im Restaurant lässt einen weiteren Betrieb am heutigen Tag nicht zu. Insgesamt waren an der Einsatzstelle zwei Löschzüge, der Führungsdienst (B-Dienst) und zwei Rettungswagen eingesetzt.

