POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall

Lenningen (ES): Unfall in Grabenstetter Steige

Die Grabenstetter Steige musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 69-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit einem Lkw auf der L1211 in Richtung Grabenstetten unterwegs. In einer Kehre geriet er dabei mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw samt Auflieger eines 44-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 69-Jährigen in Richtung des Grünstreifens abgewiesen, in dem es mit dem Heck zum Stehen kam. Sowohl der 69-Jährige als auch sein 43 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Lkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Die Grabenstetter Steige war im Zuge der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 12.15 Uhr gesperrt. (rd)

Holzmaden (ES): Hochwertige Fahrräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwei hochwertige Fahrräder sind in der Nacht zum Donnerstag in der Holzmadener Ringstraße gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über ein gewaltsam geöffnetes Garagentor ins Innere der Garage und entwendete die beiden Mountainbikes im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Hierbei handelt es sich um ein rotes Fahrrad der Marke Centurion Numinis sowie ein schwarzes Fahrrad der Marke Müsing Petrol 2C. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der beiden Mountainbikes. (ms)

Balingen (ZAK): Akkuschrauber samt Zubehör entwendet

Akkuschrauber samt Zubehör im Wert von etwa 4.000 Euro sind aus den Räumlichkeiten einer Schreinerei in der Balinger Fischerstraße entwendet worden. In der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.45 Uhr, gelangte der Einbrecher auf bislang unbekannte Weise ins Innere und betrat mehrere Räumlichkeiten. Beim Durchstöbern der Schränke, die er zum Teil gewaltsam öffnete, fand der Unbekannte das Werkzeug und richtete einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro an. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

