Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Reitunfall, Pkw-Aufbruch, Einbruch, Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Junger Mann verletzt

Erhebliche Schnittverletzungen hat ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung an Allerheiligen in der Reutlinger Karlstraße erlitten. Der 18-Jährige war kurz vor 14 Uhr zu Fuß unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Jugendlichen mit einem scharfkantigen Gegenstand attackiert und am Kopf verletzt wurde. Der Geschädigte konnte in Richtung Busbahnhof davonrennen und wurde kurz darauf von der Polizei angetroffen. Der 18-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu einem möglichen Tatverdächtigen nach. (ms)

Bad Urach (RT): Auffahrunfall auf B 28

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind bei einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 28 zwischen Bad Urach und Böhringen ereignet hat, entstanden. Eine 34-Jährige wollte gegen 14.55 Uhr mit ihrem Audi von der Bundesstraße links auf die K 6707 in Richtung Hengen abbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr herannahender, 87-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies aufgrund einer Straßenkuppe nicht rechtzeitig und fuhr mittig auf den Audi auf. Während beide Fahrer unverletzt blieben, war der Opel, an dem circa 4.000 Euro Sachschaden entstanden war, nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Audi wird auf ungefähr 8.000 Euro beziffert. (ah)

Trochtelfingen (RT): Reiter von Pferd gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Reiter beim Sturz von seinem Pferd am Mittwochvormittag erlitten. Der 64 Jahre alte Reiter war gegen 10.30 Uhr mit seinem Tier südlich des Gewerbeparks Haid unterwegs, als es offenbar scheute und der Mann zu Boden stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 64-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (rd)

Bad Urach (RT): Brand von Mülltonne

Zum Brand einer Mülltonne sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Stuttgarter Straße ausgerückt. Dort war kurz vor 0.30 Uhr die in Flammen stehende, zur Abholung bereitgestellte Tonne gemeldet worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den die Mülltonne stark beschädigt wurde. Gefahr für umliegende Gebäude oder Gegenstände bestand nicht. Zeugenangaben zufolge war kurz vor Ausbruch des Feuers aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus etwas in die Tonne geworfen worden. Inwieweit ein im Zuge der eingeleiteten Fahndung kontrolliertes Trio möglicherweise beteiligt sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach. (rd)

Münsingen (RT): Zeugen zu Unfall im Kreisverkehr gesucht

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag erlitten. Der 64-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit seiner Ducati von der Lichtensteinstraße aus Richtung Innenstadt kommend in den Kreisverkehr mit der Straße Bei der Rayse eingefahren. Auch eine 55-Jährige war mit ihrem Volvo von der Straße Bei der Rayse aus in den Kreisel eingefahren. Nachdem der 64-Jährige mit seiner Ducati bremste, stürzte er zu Boden. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der Rettungsdienst versorgte den Biker vor Ort. Sein Motorrad musste mit einem Schaden von rund 4.000 Euro abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Münsingen bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (rd)

Wernau (ES): Rauch in Wohnhaus

Rauch in einem Einfamilienhaus in der Paulinenstraße hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.30 Uhr war die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass Rauch aus dem Kamin ins Gebäudeinnere gezogen war. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften anrückte, lüftete das Haus. Verletzt wurde niemand. (rd)

Nürtingen (ES): Brand in Zizishausen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Brand in die Schlosserstraße ausgerückt. Die Bewohnerin eines dortigen Gebäudes hatte gegen 20.40 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie Flammen unter anderem an Elektrogeräten bemerkt hatte, die an der Außenfassade gelagert worden waren. Ein anderer Hausbewohner löschte daraufhin das Feuer. Er erlitt durch das Einatmen des Rauchs nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Der entstandene Sachschaden an den angebrannten Gegenständen beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Hauswand wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an. (rd)

Lenningen (ES): Unfall aufgrund Ölspur

Eine Ölspur ist einem Motorradfahrer an Allerheiligen am Ortsende von Schopfloch zum Verhängnis geworden. Der 57-Jährige war gegen zwölf Uhr mit einer BMW auf der Pfulbstraße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Höfle rutschte dem Biker das Vorderrad seiner Maschine auf einer Ölspur weg. Daraufhin kam er zu Fall und schlitterte in eine dortige Bushaltestelle. Hierbei zogen sich der Fahrer sowie seine 54 Jahre alte Sozia leichte Verletzungen zu. Beide konnten vor Ort vom Rettungsdienst sowie von First Respondern versorgt werden. Zur Beseitigung der Ölspur rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. An der BMW war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Bissingen (ES): Geld aus Fahrzeug gestohlen

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein Pkw-Aufbrecher in der Nacht zu Allerheiligen in der Bissinger Schulstraße erbeutet. Der Unbekannte konnte durch ein gewaltsam geöffnetes Dreiecksfenster die Fahrertür eines Renault Captur öffnen. Im Wageninneren fand der Unbekannte zwei Geldbeutel, aus denen er das Bargeld mitnahm. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Stuttgart (S): Unfall auf B27

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B27 entstanden. Ein 34-Jähriger war kurz vor elf Uhr mit seinem Opel Corsa auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle zur A8 wollte er den ersten Ermittlungen zufolge offenbar auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden VW Passat eines 36-Jährigen. Der VW wurde in der Folge gedreht und prallte gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Dußlingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf der Maltschachstraße entstanden. Ein 55-Jähriger war gegen 23.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Straße in Richtung Starenweg unterwegs. Dabei kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Zaun. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Der Sprinter wurde abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Kusterdingen (TÜ): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 6903 leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger bog kurz nach 16.30 Uhr mit einem VW Sharan von einem Feldweg herkommend auf die Kreisstraße ein. Hierbei übersah er eine 16-Jährige, die mit ihrem Leichtkraftrad von Kusterdingen kommend in Richtung Wankheim unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden. Ihre Maschine rutschte im Anschluss über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Mini einer 55 Jahre alten Frau. Die Pkw-Lenkerin versuchte vergeblich durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei landete ihr Mini jedoch im Straßengraben und wurde erheblich beschädigt. Bei dem Unfall zogen sich die beiden Frauen leichte Verletzungen zu. Die 16-Jährige musste zur Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Leichtkraftrad und der Mini waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf 17.500 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): In Apotheke eingebrochen

In eine Apotheke in der Tübinger Innenstadt ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. In der Zeit von ein Uhr bis drei Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Hintertür in das Geschäft am Europaplatz. Im Anschluss wurde das Mobiliar durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Geislingen (ZAK): Transporter ausgebrannt

Zum Brand eines Sprinters mussten Feuerwehr und Polizei an Allerheiligen ausrücken. Gegen 12.45 Uhr bemerkten Anwohner, dass auf einer Waldlichtung unterhalb der Mariengrotte bei Geislingen ein Fahrzeug brannte und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Sie konnte den brennenden Transporter innerhalb kurzer Zeit löschen. Trotzdem dürfte an dem sieben Jahre alten Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell