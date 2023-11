Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Halloween-Bilanz und Vorkommnisse im Zusammenhang mit Halloween

Reutlingen (ots)

PP Reutlingen: Bilanz Halloween

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen im Zusammenhang mit Halloween zu insgesamt etwa 100 Einsätzen. Überwiegend wurden Feuerwerkskörper gezündet und Eier auf Fahrzeuge und Hausfassaden geworfen, wodurch teilweise auch Sachschaden entstand. In einigen Fällen, so zum Beispiel in Reutlingen und Metzingen, wurden auch Mülleimer angezündet. Die für die Halloween-Nacht extra verstärkten Einsatzkräfte mussten auch diverse Ruhestörungen beseitigen und bei mehreren Schlägereien und Körperverletzungen schlichtend eingreifen und hierzu Ermittlungen einleiten.

Reutlingen (RT): Mit Machete gedroht und Einsatz anlässlich Halloween-Party

Am Dienstag gegen 21.00 Uhr wurde in Reutlingen in der Württemberger Straße ein fahrender Pkw aus einer Gruppe heraus mit einer Wodka-Flasche beworfen. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung Rommelsbach und wurde von den Insassen des Pkw verfolgt. Nachdem aus der Gruppe der Flüchtenden eine Person eine Machete aus dem Hosenbund gezogen und den Verfolgern damit gedroht hatte, brachen diese die Verfolgung ab. Um 22.36 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass bei einer Veranstaltung bei der Sportanlage in der Buchhalde in Oferdingen etwa 50 Personen in Streit geraten seien und hierbei ebenfalls eine Person mit einer Machete gesehen wurde. Nachfolgend fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. Bei Eintreffen der Streifen flüchteten bereits einige Personen auf dem Verbindungsweg in Richtung Achalmsteige. Die Stimmung unter den noch angetroffenen Personen war aufgeheizt, da die Halloween-Party bereits überfüllt war und weitere Gäste nicht mehr eingelassen wurden. Ein 16 -Jähriger wurde mutmaßlich als derjenige identifiziert, welcher die Machete, die nicht mehr aufgefunden werden konnte, bei sich getragen haben soll. Er sollte seinen Erziehungsberechtigten überstellt und hierzu zunächst zur Dienststelle verbracht werden, worauf sich eine größere Anzahl von Personen mit ihm solidarisierte und die Einsatzkräfte massiv beleidigte. Unter Einsatz von Diensthunden wurden die Personen in Richtung Achalmsteige abgedrängt, wonach sich die Lage beruhigte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Party außer Kontrolle geraten, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr -- Zeugenaufruf

Am Dienstag um 22.16 Uhr meldete der Besucher einer Halloween-Party auf einem Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße in Kirchheim unter Teck, dass er aufgrund der Vielzahl der Partygäste nicht mehr aus dem Veranstaltungsort herauskommen würde. Vor Ort wurden mehrere hundert überwiegend jüngere Personen festgestellt, insbesondere am Haupteingang herrschte ein größeres Gedränge. Offensichtlich war die private Party über soziale Medien beworben worden und es kamen deutlich mehr Gäste als erwartet. Die Veranstalter baten um Auflösung der Party, da sie nach ihrer Mitteilung der Lage nicht mehr Herr würden. Mit mehreren Streifenbesatzungen wurde die Party dann aufgelöst, was unter den Gästen zu deutlichem Unmut führte. Es kam zu kleinere Rangeleien, zu Zünden von Böllern innerhalb der Menge, zu Eierwürfen gegen Polizeifahrzeuge und zu Beleidigungen gegen die eingesetzten Kräfte. Verletzte Personen oder Sachschäden wurden in diesem Zusammenhang bislang nicht bekannt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente, dass die von den Verantwortlichen als private Party bezeichnete Veranstaltung tatsächlich gewerblichen Charakter hatte. Hierzu wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Im Rahmen der Auflösung der Party lief eine größere Personenanzahl auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Einsteinstraße. Hier soll gegen 23.05 Uhr der Fahrer eines weißen Pkw Skoda teilweise auch mit höherer Geschwindigkeit gezielt auf Personengruppen zugefahren sein, weshalb diese zur Seite springen mussten. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet Zeugen und Geschädigte dieses Vorfalles oder Personen, welche den Vorfall möglicherweise gefilmt haben, sich unter Telefon 07021/5010 zu melden.

Metzingen (RT): Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Bislang unbekannte Täter hoben in der Halloween-Nacht auf dem Radweg zwischen Neuhausen und Glems insgesamt drei Schachtdeckel aus der Verankerung. Am Mittwoch gegen 03.50 Uhr befuhr ein 17 -Jähriger mit seinem E-Bike den Radweg in Richtung Glems und übersah einen der ausgehobenen Schachtdeckel. Hierdurch entstand an seinem Haibike ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Verletzt wurde der 17 -Jährige glücklicherweise nicht.

Balingen (ZAK): Verkehrskontrolle auf der B 27

In der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr und Mittwoch, 02.00 Uhr führte das Polizeipräsidium Reutlingen unter Federführung der Verkehrsdienst-Außenstelle Balingen, unterstützt von Kräften der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen und der Polizeireviere Albstadt, Balingen und Reutlingen auf der B 27 zwischen den Anschlussstelle Balingen- Mitte und Balingen- Süd eine Verkehrskontrolle durch. Unterstützt wurde die Polizei hierbei von der Straßenmeisterei Balingen und dem Technischen Hilfswerk. Drei Fahrzeugführer gelangen zur Anzeige, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Ein Fahrzeugführer führte sein Fahrzeug, obwohl er den erlaubten Alkoholgrenzwert überschritten hatte. Bei vier Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, bei drei Fahrzeugen war die erforderliche Profiltiefe an den Reifen unterschritten, wobei einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt werden musste. Drei weitere Beanstandungen erfolgten, weil der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt war und in einem Fall war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert. Positiv fiel auf, dass bei einer Vielzahl von Fahrzeugen zwar die Mitfahrerinnen oder Mitfahrer alkoholisiert, die entsprechenden Fahrerinnen oder Fahrer jedoch nüchtern waren

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell