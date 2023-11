Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Achtung, Saisonstart für Wohnungseinbrecher! Beratung der Polizei bei den Immobilientagen Zollernalb in Balingen

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

"Unbekannte Einbrecher haben gestern in den Abendstunden an einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße eine Terrassentüre aufgehebelt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise". So ähnlich lautet mancher Polizeibericht. Die betroffene Familie ist schockiert und fühlt sich plötzlich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher! Wie man derart schreckliche Erlebnisse verhindern und sein Haus oder seine Wohnung effektiv vor Einbrechern schützen kann, erläutert die Polizei bei den Immobilientagen Zollernalb in Balingen. Diese finden am Samstag, 11.11.2023, und Sonntag, 12.11.2023, jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Die Besucher können sich im Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg vor der Volksbankmesse Balingen ausführlich informieren und beraten lassen. Außerdem gibt es am Samstag um 15 Uhr einen Vortrag zum Thema Einbruchsschutz sowie zu aktuellen Maschen der Telefonbetrüger.

Um Einbrecher abzuhalten, braucht man sein Haus nicht gleich zu einer Festung umbauen. Ob Neubau, Modernisierung oder Nachrüstung, es gibt für jedes Objekt passende und bezahlbare Lösungen. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten hierzu kostenlose und neutrale Beratungen an.

Weitere Informationen, auch zu staatlicher Förderung von Einbruchschutz, erhalten Sie im Internet unter www.k-einbruch.de oder direkt beim

Polizeipräsidium Reutlingen, Referat Prävention, 72764 Reutlingen, Bismarckstr.60, Zentrales Telefon 07121/942-1202, Email: reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell