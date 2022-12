Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fußgängern

Philippsthal - Am Freitag, den 09.12.2022, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Tiefenort mit seinem VW Golf die Vachaer Straße aus Richtung Oberzella stadteinwärts. Als eine 61-jährige Frau aus Philippsthal beabsichtigte mit ihrem 4-jährigen Enkel die Straße zu überqueren, kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision zwischen dem PKW und den Fußgängern. Beide Fußgänger wurden hierbei schwer verletzt, durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Zur Unfallrekonstruktion wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter beauftragt, wobei die freiwillige Feuerwehr Philippsthal die Unfallstelle ausleuchtete. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 0621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Huth, POK

Polizeistation Bad Hersfeld

