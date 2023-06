Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall auf der Stadtrodaer Straße

Jena (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Stadtrodaer Straße in Richtung stadtauswärts auf Höhe der Aral Tankstelle in Wöllnitz. Der 58-jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsa befuhr die Stadtrodaer Straße in Richtung Lobeda und kam auf Höhe der Aral-Tankstelle aus noch unbekannter Ursache auf den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Er musste zur Behandlung ins Klinikum verbracht werden. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Klärung, ob bei dem Unfall ein zweites Fahrzeug eine Rolle gespielt hat, werden Zeugen zum Sachverhalt gesucht!

