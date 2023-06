Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Motorrad mit dem Kennzeichen VIE-AE71 gestohlen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Juni 2023) auf der Wasserstraße ein Motorrad entwendet. Die Honda-Maschine, Typ NX650, aus dem Jahr 1996 stand am Straßenrand in einer Parkbucht und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen VIE-AE71. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können und das Motorrad gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell