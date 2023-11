Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Reutlingen (ots)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus mit Scheunenanbau in der Lautlinger Straße in Brand geraten. Gegen 2 Uhr meldeten mehrere Anrufer sowohl über die Rettungsleitstelle, als auch über den Polizeinotruf den Vollbrand eines Gebäudes. Vor Ort bestätigten sich die Angaben insofern, als dass aus dem Schuppen, welcher an das Haus angrenzt, Flammen schlugen und bereits auf den Wohnkomplex übergegriffen hatten. Der 80-jährige Hausbewohner begab sich selbständig und unverletzt auf die Straße, wo er vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht wurde. Die Lautlinger Straße musste während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude konnte von der Feuerwehr, welche mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräfte vor Ort war verhindert werden. Der am bis auf Weiteres nicht bewohnbaren Gebäude entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

