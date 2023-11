Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (02.11.), gegen 19:55 Uhr, wurde eine 29 Jahre alte Frau aus Neuss am Benno-Nußbaum-Platz schwer verletzt. Die Fahrerin eines E-Scooters musste nach der Kollision mit einem von rechts in den Kreisverkehr einfahrenden Wagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die 29-Jährige war mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug - so der amtliche Name für ihr elektrisch angetriebenes Zweirad - aus Richtung Sebastianusstraße in Fahrtrichtung Drususallee unterwegs und befand sich bereits im Kreisverkehr.

Währenddessen fuhr eine 48 Jahre alte Frau aus Neuss mit ihrem Mini aus Richtung Adolf-Flecken-Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Beim Einfahren missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt der Zweiradfahrerin.

Die Fahrerin gab an, die Frau auf dem E-Scooter nicht gesehen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen.

Die Polizei rät: Sicherheit durch Sichtbarkeit! Achten Sie als Verkehrsteilnehmer auf Ihre Erkennbarkeit, beispielsweise durch helle oder reflektierende Bekleidung. Schlechte Sichtverhältnisse bestehen nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch bei Dämmerung, Regen, Nebel oder Schneefall. Deshalb sollten Fußgänger und Zweiradfahrer insbesondere zur dunklen Jahreszeit ihre eigene Sichtbarkeit erhöhen.

