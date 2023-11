Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Jüchen (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat nach sechs Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag (31.10.), 23:30 Uhr, bis Mittwoch (01.11.), 12:00 Uhr, haben Unbekannte nach ersten Erkenntnissen an den Straßen "Am Engelrath", Schulstraße, Bedburdycker Straße und Pestalozzistraße in Jüchen sechs Fahrzeuge beschädigt.

Offenbar stachen sie mit einem Messer die Reifen auf, so dass diese ihre Luft verloren haben.

Ob es Tatzusammenhänge zwischen den Fahrzeugen gibt und warum diese Tat erfolgte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell