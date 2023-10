POL-NE: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Dormagen (ots) - Am Montag (30.10.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 42- jähriger Mann aus Dormagen mit seinem Pkw die Josef-Steins-Straße in Fahrtrichtung Hackenbroich. Im Kreuzungsbereich "Boelckestraße / Josef-Steins-Straße" bog er nach links auf die Boelckestraße ab und übersah dabei eine 59- jährige Dormagenerin, die fußläufig die Fahrbahn überquerte. Die Dormagenerin wurde in Folge der Kollision leicht verletzt ...

