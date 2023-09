POL-LIP: Augustdorf - Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Lippe (ots) - (KF)In der Zeit zwischen dem 18.09.2023 und Freitagabend, 19:00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wüstener Straße. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertsachen. Was genau aus der Wohnung entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Detmold, Tel. 05231 ...

