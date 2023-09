POL-LIP: Detmold-Klüt. Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - In der Straße "Am Großen Holz" versuchten bislang Unbekannte am Donnerstag (21.09.2023) zwischen 7.30 und 17 Uhr in eine Garage eines Einfamilienhauses einzubrechen. Der Versuch, das Schloss am Garagentor gewaltsam zu öffnen, scheiterte. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, ...

